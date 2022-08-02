Минцифры рассказало, какие компании будут причислять к IT

Вчера Минцифры провело большую чистку, исключив более 400 IT-компаний из списка аккредитованных, а сегодня министерство предложило новый порядок аккредитации. Сейчас становится понятно, почему так много компаний разом лишились принадлежности к IT.





Минцифры предлагает включать в реестр аккредитованных только те компании, чья выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%. Уточняется, что предприятиям нужно будет вести раздельный учет доходов. Кроме того, в бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности. Напомним, 32 компании из 400 исключенных вчера – это банки, получающие львиный объем выручки явно не от IT-деятельности.

Для аккредитации компании необходимо иметь профильный ОКВЭД (то есть IT-деятельность) в качестве основного, а также не менее 80% ее сотрудников должны получать зарплату не ниже средней по стране. Кроме того, компании нужно заявить разрабатываемый проект в области IT и статус его реализации, а также она должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию.

Отказ в аккредитации возможен в том случае, если компания создана в результате реорганизации, если организация с прямым и/или косвенным участием государства (50% и более), а также если организация является государственной компанией, банком, небанковской кредитной организацией, страховой организацией или телеком-компанией, государственным или муниципальным учреждением.

«Минцифры планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие необходимым требованиям», – отмечается в сообщении ведомства.