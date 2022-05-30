Минцифры расширит возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн» — теперь не только для бюджетников

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) сообщило, что правительство расширило возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн». Минцифры планирует обновить сервис к новой волне приема документов.





Как отмечают в пресс-службе ведомства, в 2022 году абитуриенты получат такие возможности:

сервис станет доступен для поступающих не только на бюджетные места, но и на платное отделение, на целевые и льготные места;

вне зависимости от того, как было подано заявление (лично, на Госуслугах, через почту и т.д.), все статусы его рассмотрения будут доступны в личном кабинете на Госуслугах, если абитуриент выразил согласие на это;

управление согласием о зачислении, подписание договоров на обучение в электронном виде с использованием Госключа и информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента сразу после решения приемной комиссии.

Прием заявлений откроется на Госуслугах 20 июня 2022 года.