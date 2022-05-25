Минцифры предупредило о вредоносной рассылке якобы от ведомства

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) предупредило пользователей об обнаруженной вредоносной рассылке, проведённой якобы от лица ведомства.





Как сообщила пресс-служба, Центр государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак ФГБУ «НИИ «Интеграл» зафиксировал 25 мая распространение вредоносного программного обеспечения якобы от Минцифры России.

Вредоносное ПО, предположительно, распространялось как почтовый червь и содержалось во вложениях писем, поступающих с адреса [email protected]

Проблема была устранена в рамках опытной эксплуатации создаваемой Минцифры автоматизированной системы, предназначенной для выявления и блокировки фишинговых сайтов. По состоянию на 18:45 домен minspecsvyz.ru недоступен.