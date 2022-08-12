Минцифры не исключило снижение трат на услуги связи в России до минимума

«Хотя отказ от привычных услуг связи рассматривается населением только в крайнем случае, а бизнес все более зависим от современных технических средств и услуг связи с условием цифровизации, охватывающей все сферы экономики, сохраняется вероятность сокращения трат населения и бизнеса до минимальных с возможным отказом потребителей от дополнительных сервисов», — уточняется в тексте.