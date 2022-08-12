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Минцифры не исключило снижение трат на услуги связи в России до минимума

pxhere.com/PD
pxhere.com/PD

Траты населения и предпринимателей на услуги связи могут упасть до минимума, допустили в Минцифры России.

Оценка ведомства представлена в материалах к проекту постановления кабмина «О внесении изменений в раздел I. «Стратегические приоритеты в сфере реализации госпрограммы «Информационное общество». Предлагается внести поправки в подраздел «Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития РФ или обеспечения национальной безопасности РФ».

«Хотя отказ от привычных услуг связи рассматривается населением только в крайнем случае, а бизнес все более зависим от современных технических средств и услуг связи с условием цифровизации, охватывающей все сферы экономики, сохраняется вероятность сокращения трат населения и бизнеса до минимальных с возможным отказом потребителей от дополнительных сервисов», — уточняется в тексте.

Между тем Минцифры отметило, что на сектор информационно-телекоммуникационных технологий положительное влияние оказали события 2020–2022 годов. Структурные изменения, к которым привела пандемия коронавируса, спровоцировали операторов связи на диверсификацию оказания услуг.

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