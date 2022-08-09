Минцифры хочет, чтобы биометрические данные россиян передавали в «Единую биометрическую систему» без согласия владельцев

В Минцифры разработали поправки к правилам сбора биометрии, согласно которым предлагается отказаться от получения согласия граждан на передачу его биометрических данных в «Единую биометрическую систему» (ЕБС). Как сообщает «Коммерсантъ», такие нормы уже закреплены в поправках к закону «Об информации», которые были приняты 6 июля. А 14 числа этот закон подписал президент.





В ведомстве утверждают, что новые поправки упростят передачу данных в ЕБС из любых информационных систем. Если раньше требовалось, чтобы данные включали в себя и внешность пользователя, и голосовой «слепок», то теперь допускается, чтобы в биометрических сведениях было что-то одно. Эти данные всё равно будут размещены в ЕБС, но использовать их сможет только организация, которая их разместила. Иначе говоря, от образцов больше не требуется соответствовать всем стандартам качества ЕБС

В министерстве отметили, что все организации, которые передают данные, обязаны уведомить гражданина о передаче его биометрии в ЕБС и убедиться в получении этой информации. После этого владелец данных может обратиться в ЕБС и потребовать уничтожить его биометрические данные.

При этом ранее сообщалось, что банки и финансовые организации владеют биометрическим данными, которые чаще всего не подходят для ЕБС.