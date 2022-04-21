    В тренде

    Минтруд: ПФР в 2021 году направил на поддержку россиян более 10 трлн рублей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минтруд: ПФР в 2021 году направил на поддержку россиян более 10 трлн рублей

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Пенсионный фонд России в 2021 году потратил не менее 10
    трлн рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.

    Значительная
    часть средств была направлена на выплату пенсий — эта доля составила 86% от
    предоставленных ПФР средств. Порядка 660 млрд рублей ушло на поддержку семей с
    детьми, малообеспеченных семей и матерей-одиночек.

    Средства были распределены
    согласно высказанному пожеланию президента РФ Владимира Путина. Он отмечал в 2021 году, что государству следует усилить поддержку социально уязвимых категорий
    граждан.

    «Единовременными
    выплатами воспользовались родители почти 20,9 млн детей», — рассказали в
    министерстве.

    Еще почти 400 млрд рублей направлено на выплату материнского
    капитала. Свыше миллиона семей воспользовались выплатами для улучшения своего
    жилищного положения.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »