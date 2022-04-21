Минтруд: ПФР в 2021 году направил на поддержку россиян более 10 трлн рублей

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Пенсионный фонд России в 2021 году потратил не менее 10
трлн рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Значительная
часть средств была направлена на выплату пенсий — эта доля составила 86% от
предоставленных ПФР средств. Порядка 660 млрд рублей ушло на поддержку семей с
детьми, малообеспеченных семей и матерей-одиночек.
Средства были распределены
согласно высказанному пожеланию президента РФ Владимира Путина. Он отмечал в 2021 году, что государству следует усилить поддержку социально уязвимых категорий
граждан.
«Единовременными
выплатами воспользовались родители почти 20,9 млн детей», — рассказали в
министерстве.
Еще почти 400 млрд рублей направлено на выплату материнского
капитала. Свыше миллиона семей воспользовались выплатами для улучшения своего
жилищного положения.