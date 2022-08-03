Минтранс отказался снижать цену проезда по платным дорогам в Крым и Краснодарский край

По мнению ведомства, это не позволит госкомпании «Российские автомобильные дороги» выполнить свои обязательства по нормативному содержанию дорог. В то же время министерство поддержало инициативу о введении кешбэка за проезд по платным трассам при его оплате картой «Мир».