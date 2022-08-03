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Минтранс отказался снижать цену проезда по платным дорогам в Крым и Краснодарский край

Минтранс отказался снижать цену проезда по платным дорогам в Крым и Краснодарский край
Федеральное агентство новостей

Идея снижения стоимости проезда по платным трассам в Крым и Краснодарский край не нашла поддержки в Минтрансе, следует из документа, направленного первым замминистра Андреем Костюком в аппарат правительства и Госдуму, сообщил ТАСС.

По мнению ведомства, это не позволит госкомпании «Российские автомобильные дороги» выполнить свои обязательства по нормативному содержанию дорог. В то же время министерство поддержало инициативу о введении кешбэка за проезд по платным трассам при его оплате картой «Мир».

«Снижение стоимости проезда по платным автомобильным дорогам, ведущим в Республику Крым и Краснодарский край, приведет к разбалансировке финансовых моделей (инфраструктурных. — Прим. ред.) проектов и невозможности выполнения обязательств государственной компании «Российские автомобильные дороги» перед гражданами РФ в части нормативного состояния дорог, а также перед концессионерами в части возврата привлеченных внебюджетных средств», — сказано в документе.

Россияне, практикующие поездки на море на машине, считают, что для этого можно выбирать платные дороги, однако необходимо заранее выяснить цену. В этом случае есть шанс добраться быстрее до точки назначения и без пробок, пишет «ФедералПресс».

краснодарский край Крым минтранс платные дороги
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