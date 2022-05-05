Минтранс ДНР установил дорожный указатель на русском языке при въезде в Мариуполь

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Дорожный знак на русском языке появился при въезде в Мариуполь вместо украинской версии. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.
Ведомство продолжает обновлять информационные указатели на освобожденных от украинских националистов территориях. Специалисты установили дорожный знак на русском языке при въезде в Мариуполь.
«Работы по замене знаков проводились сотрудниками филиала Володарского ГУП ДНР “Автодор”», — говорится в сообщении.
Русскоязычные дорожные указатели раньше также появились в населенных пунктах Володарском, Кременевке, Касьяновке и Первомайском. При этом минтранс ДНР намерен продолжить заменять указатели и дальше.
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