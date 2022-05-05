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    Минтранс ДНР установил дорожный указатель на русском языке при въезде в Мариуполь

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минтранс ДНР установил дорожный указатель на русском языке при въезде в Мариуполь

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    Министерство транспорта Донецкой Народной Республики

    Дорожный знак на русском языке появился при въезде в Мариуполь вместо украинской версии. Об этом сообщили в министерстве транспорта ДНР.

    Ведомство продолжает обновлять информационные указатели на освобожденных от украинских националистов территориях. Специалисты установили дорожный знак на русском языке при въезде в Мариуполь.

    «Работы по замене знаков проводились сотрудниками филиала Володарского ГУП ДНР “Автодор”», — говорится в сообщении.

    Русскоязычные дорожные указатели раньше также появились в населенных пунктах Володарском, Кременевке, Касьяновке и Первомайском. При этом минтранс ДНР намерен продолжить заменять указатели и дальше.

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