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Минтранс Белоруссии не исключил использования российских самолетов авиакомпаниями страны

Минтранс Белоруссии не исключил использования российских самолетов авиакомпаниями страны
pixabay.com/PD

Белоруссия прорабатывает возможность использования своими авиакомпаниями российских воздушных судов, сообщили в пресс-службе минтранса республики.

Речь идет об эксплуатации самолета ИЛ 96-400Т в области грузовой авиации. Кроме того, власти рассматривают возможность освоения импортозамещающего выпуска в Белоруссии комплектующих к воздушным судам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

«Прорабатывается вопрос эксплуатации воздушных судов российского производства», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Ранее стало известно, что объединенная двигателестроительная корпорация (ОАК) завершила стендовые испытания первого опытного авиационного двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещенного российского самолета Sukhoi Superjet 100.

Белоруссия Россия самолеты
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