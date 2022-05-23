Минтранс Белоруссии не исключил использования российских самолетов авиакомпаниями страны

Речь идет об эксплуатации самолета ИЛ 96-400Т в области грузовой авиации. Кроме того, власти рассматривают возможность освоения импортозамещающего выпуска в Белоруссии комплектующих к воздушным судам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.