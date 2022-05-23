Минтранс Белоруссии не исключил использования российских самолетов авиакомпаниями страны

Белоруссия прорабатывает возможность использования своими авиакомпаниями российских воздушных судов, сообщили в пресс-службе минтранса республики.
Речь идет об эксплуатации самолета ИЛ 96-400Т в области грузовой авиации. Кроме того, власти рассматривают возможность освоения импортозамещающего выпуска в Белоруссии комплектующих к воздушным судам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
«Прорабатывается вопрос эксплуатации воздушных судов российского производства», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Ранее стало известно, что объединенная двигателестроительная корпорация (ОАК) завершила стендовые испытания первого опытного авиационного двигателя ПД-8, предназначенного для импортозамещенного российского самолета Sukhoi Superjet 100.