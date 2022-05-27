MintPress: Пентагон столкнулся с недостатком желающих служить в американской армии

Небольшой процент желающих вступить в ряды Вооруженных сил США является серьезной проблемой для Пентагона. Такое заявление сделал американский журналист Крис Хеджес.
В своем материале для издания MintPress он указал, что использование контрактной армии привело к ограничению количества личного состава, который может быть использован для реализации планов Вашингтона.
«Крошечный процент желающих служить в американской армии (всего семь процентов населения США имеют опыт военной службы) является тщательно скрываемой “ахиллесовой пятой” наших милитаристов», — подчеркнул Хеджес.
По его словам, эту проблему во время конфликтов на Ближнем Востоке Пентагон пытался решить за счет произвольного продления контрактов военнослужащим.
Ранее американский телеканал CNBC сообщил об увеличении количества дезертировавших моряков в ВМС США почти на 150%, передает RT.