Минторг США сообщил о новых санкциях против юрлиц из России и Белоруссии

Минторговли США опубликовало новый черный список, включив в него 71 юридическое лицо из Белоруссии и России. Документ появился в Федеральном реестре американского правительства в четверг, 2 июня.
Под санкции попал ряд судостроительных и авиастроительных предприятий, в том числе «Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева», «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», морское бюро машиностроения «Малахит», морское конструкторское бюро «Алмаз» и конструкторское бюро морской техники «Рубин». Кроме того, в черный список вошли ГУ глубоководных исследований Минобороны РФ, «Газпром нефть шельф» и ряд структур РАН.
В Белом доме ранее пояснили, что фигурантам списка фактически будет закрыт доступ к разрабатываемым в США технологиям и программному обеспечению, даже если использующие их товары выпустят в других странах.