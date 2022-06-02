Минторг США сообщил о новых санкциях против юрлиц из России и Белоруссии

Под санкции попал ряд судостроительных и авиастроительных предприятий, в том числе «Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева», «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», морское бюро машиностроения «Малахит», морское конструкторское бюро «Алмаз» и конструкторское бюро морской техники «Рубин». Кроме того, в черный список вошли ГУ глубоководных исследований Минобороны РФ, «Газпром нефть шельф» и ряд структур РАН.