    В тренде

    Минстрой России предложил перейти на оплату тепла только в отопительный сезон к 2024 году

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минстрой России предложил перейти на оплату тепла только в отопительный сезон к 2024 году

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pexels.com

    Оплата
    отопления жилья в России может стать повсеместно сезонной к 2024 году. Минстрой
    РФ подготовил соответствующий проект постановления правительства.

    Российские регионы на данный момент самостоятельно регулируют оплату тепла, используя в качестве опций ежемесячные поступления в течение целого календарного года, либо получая их только в отопительный сезон.

    «Изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, в том числе получая видимый экономический эффект в актуальных начислениях при реализации энергоэффективных мероприятий», — говорится в пояснительной записке к проекту Минстроя.

    Согласно документу, в Москве предусматривается возможность установления «особенностей определения способа и порядка оплаты коммунальной услуги по отоплению».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »