Минстрой России предложил перейти на оплату тепла только в отопительный сезон к 2024 году

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Оплата
отопления жилья в России может стать повсеместно сезонной к 2024 году. Минстрой
РФ подготовил соответствующий проект постановления правительства.
Российские регионы на данный момент самостоятельно регулируют оплату тепла, используя в качестве опций ежемесячные поступления в течение целого календарного года, либо получая их только в отопительный сезон.
«Изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, в том числе получая видимый экономический эффект в актуальных начислениях при реализации энергоэффективных мероприятий», — говорится в пояснительной записке к проекту Минстроя.
Согласно документу, в Москве предусматривается возможность установления «особенностей определения способа и порядка оплаты коммунальной услуги по отоплению».