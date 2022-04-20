Минстрой России предложил перейти на оплату тепла только в отопительный сезон к 2024 году

«Изменения позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, в том числе получая видимый экономический эффект в актуальных начислениях при реализации энергоэффективных мероприятий», — говорится в пояснительной записке к проекту Минстроя.