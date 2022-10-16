Минск сообщил о переброске в Белоруссию около девяти тысяч военнослужащих ВС РФ

По его словам, более детальная информация будет раскрыта на брифинге в понедельник, 17 октября.

«Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек», — уточнил государственный деятель.

Он уточнил, что первые эшелоны с российскими солдатами уже прибывают в Белоруссию.

Численность группировки Вооруженных сил России на территории Белоруссии будет достигать девяти тысяч человек, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Валерий Ревенко.