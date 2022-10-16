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Минск сообщил о переброске в Белоруссию около девяти тысяч военнослужащих ВС РФ

Минск сообщил о переброске в Белоруссию около девяти тысяч военнослужащих ВС РФ
Федеральное агентство новостей

Численность группировки Вооруженных сил России на территории Белоруссии будет достигать девяти тысяч человек, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны республики Валерий Ревенко.

Он уточнил, что первые эшелоны с российскими солдатами уже прибывают в Белоруссию.

«Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее девяти тысяч человек», — уточнил государственный деятель.

По его словам, более детальная информация будет раскрыта на брифинге в понедельник, 17 октября.

Белоруссия вс рф Россия
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