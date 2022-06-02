Минсельхоз: российские шоколадные фабрики сократили выпуск конфет

Выпуск сладостей в России сократился с начала года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства.
Российские производители стали наращивать объемы изготовления продуктов питания, однако в одной из сфер наблюдается обратная тенденция. Минсельхоз подтвердил, что выпуск сладостей за первые четыре месяца 2022 года снизился на 3,4%, до 1,2 млн тонн год к году, пишет «ФедералПресс».
Одной из причин такой динамики стало то, что некоторые международные кондитерские компании, локализовавшие производство, отказались от экспорта своей продукции из России. Другие фирмы, например, Mars заявили о прекращении инвестиций в РФ.
Бренды ранее прекратили работу в России из-за начала спецоперации на Украине. Целью Москвы стала денацификация и демилитаризация страны.