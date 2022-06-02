Минсельхоз: российские шоколадные фабрики сократили выпуск конфет

Российские производители стали наращивать объемы изготовления продуктов питания, однако в одной из сфер наблюдается обратная тенденция. Минсельхоз подтвердил, что выпуск сладостей за первые четыре месяца 2022 года снизился на 3,4%, до 1,2 млн тонн год к году, пишет «ФедералПресс».