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Минсельхоз: российские шоколадные фабрики сократили выпуск конфет

Минсельхоз: российские шоколадные фабрики сократили выпуск конфет
freeimages.com/PD

Выпуск сладостей в России сократился с начала года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства.

Российские производители стали наращивать объемы изготовления продуктов питания, однако в одной из сфер наблюдается обратная тенденция. Минсельхоз подтвердил, что выпуск сладостей за первые четыре месяца 2022 года снизился на 3,4%, до 1,2 млн тонн год к году, пишет «ФедералПресс».

Одной из причин такой динамики стало то, что некоторые международные кондитерские компании, локализовавшие производство, отказались от экспорта своей продукции из России. Другие фирмы, например, Mars заявили о прекращении инвестиций в РФ.

Бренды ранее прекратили работу в России из-за начала спецоперации на Украине. Целью Москвы стала денацификация и демилитаризация страны.

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