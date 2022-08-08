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Минсельхоз России отчитался о промежуточных итогах сбора зерна

Минсельхоз России отчитался о промежуточных итогах сбора зерна
pxhere.com/PD

Российские аграрии по плану должны собрать 130 млн тонн зерна в текущем году. По состоянию на начало августа показатель составил 43%, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин.

«На сегодняшний день мы приближаемся к порядка 56 млн тонн зерна, двигаемся к плановым цифрам», — уточнил он.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее говорил, что объем собранного в этом году зерна может составить 130 млн тонн. Предполагалось, что 50 млн тонн из них предназначено для продажи на мировой рынок.

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