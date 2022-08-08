Минсельхоз России отчитался о промежуточных итогах сбора зерна

Российские аграрии по плану должны собрать 130 млн тонн зерна в текущем году. По состоянию на начало августа показатель составил 43%, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин.
«На сегодняшний день мы приближаемся к порядка 56 млн тонн зерна, двигаемся к плановым цифрам», — уточнил он.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее говорил, что объем собранного в этом году зерна может составить 130 млн тонн. Предполагалось, что 50 млн тонн из них предназначено для продажи на мировой рынок.