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    Минпромторг заявил, что IKEA ищет возможности возобновить работу в России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минпромторг заявил, что IKEA ищет возможности возобновить работу в России

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    pixabay.com/PD

    Компания IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России после настройки логистики поставок, заявили в Министерстве промышленности и торговли.

    Аналогичная ситуация наблюдается у Inditex. Эта компания представлена на российском рынке такими брендами, как Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home и другими. Что касается IKEA, магазины закрылись в начале марта. Сейчас покупатели не могут сделать заказ даже в онлайн-формате.

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