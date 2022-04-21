Минпромторг заявил, что IKEA ищет возможности возобновить работу в России

Аналогичная ситуация наблюдается у Inditex. Эта компания представлена на российском рынке такими брендами, как Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home и другими. Что касается IKEA, магазины закрылись в начале марта. Сейчас покупатели не могут сделать заказ даже в онлайн-формате.