Минпромторг выступил за выпуск машин с пониженными экотребованиями

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Отечественным компаниям могут разрешить выпускать автомобили
с пониженными требованиями в условиях санкционного давления со стороны Запада.
Соответствующее предложение выдвинули в Министерстве промышленности и торговли России.
Представители ведомства сообщили, что уже внесли данную инициативу
на рассмотрение в правительство страны. Особый порядок выпуска автомобилей предлагается
установить вплоть до 1 февраля 2023 года. При этом, как отметили в Минпромторге,
при необходимости данный срок может быть продлен, передает ТАСС.
«Такое решение расширит номенклатуру транспортных средств и
позволит увеличить объем производимой техники, а у граждан будет большой выбор,
в том числе на более доступные автомобили», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в России могут
начать производство комплектующих для самолетов Boeing и Airbus.
Соответствующий вопрос намерены рассмотреть в Минпромторге.
Помимо этого, ведомство договорилось с некоторыми компаниями
о фиксированной цене на цветные металлы в России. По словам замглавы Минпромторга
Виктора Евтухова, в настоящий момент ведется работа по отвязке их стоимости от котировок
Лондонской биржи, передает RT.