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    Минпромторг выступил за выпуск машин с пониженными экотребованиями

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минпромторг выступил за выпуск машин с пониженными экотребованиями

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    pixabay.com

    Отечественным компаниям могут разрешить выпускать автомобили
    с пониженными требованиями в условиях санкционного давления со стороны Запада.
    Соответствующее предложение выдвинули в Министерстве промышленности и торговли России.

    Представители ведомства сообщили, что уже внесли данную инициативу
    на рассмотрение в правительство страны. Особый порядок выпуска автомобилей предлагается
    установить вплоть до 1 февраля 2023 года. При этом, как отметили в Минпромторге,
    при необходимости данный срок может быть продлен, передает ТАСС.

    «Такое решение расширит номенклатуру транспортных средств и
    позволит увеличить объем производимой техники, а у граждан будет большой выбор,
    в том числе на более доступные автомобили», — добавили в ведомстве.

    Ранее стало известно, что в России могут
    начать производство комплектующих для самолетов Boeing и Airbus.
    Соответствующий вопрос намерены рассмотреть в Минпромторге.

    Помимо этого, ведомство договорилось с некоторыми компаниями
    о фиксированной цене на цветные металлы в России. По словам замглавы Минпромторга
    Виктора Евтухова, в настоящий момент ведется работа по отвязке их стоимости от котировок
    Лондонской биржи, передает RT.

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