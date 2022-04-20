Минпромторг выступил за выпуск машин с пониженными экотребованиями

Представители ведомства сообщили, что уже внесли данную инициативу

на рассмотрение в правительство страны. Особый порядок выпуска автомобилей предлагается

установить вплоть до 1 февраля 2023 года. При этом, как отметили в Минпромторге,

при необходимости данный срок может быть продлен, передает ТАСС.