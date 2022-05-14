Минпромторг удивился уходу Siemens из России. Но в ведомстве не видят сложностей с локализацией производства турбин

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Вчера Siemens сообщила об уходе из России, а сегодня ситуацию прокомментировали в Минпромторге. Решение немецкой компании удивило главу ведомства Дениса Мантурова, но он не видит сложностей в локализации в России больших и мощных турбин.





«Мы не видим сложностей по реализации планов. Локализация и создание собственных турбин большой мощности — это на 65 мегаватт и 170 — все работы идут по графику. “Силовые машины” начнут поставлять эту продукцию, начиная со следующего года», — сказал Денис Мантуров.

«С точки зрения взаимодействия с Siemens. Для нас это большое удивление, потому что компания была представлена на российском рынке более 150 лет, еще с царской России. Всегда на всех встречах это декларировали, но неожиданное их решение для нас кажется достаточно странным», — добавил глава Минпромторга.