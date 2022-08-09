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Минпромторг: Россия обеспечила технологический суверенитет металлургической отрасли

Минпромторг: Россия обеспечила технологический суверенитет металлургической отрасли
prt scr minpromtorg.gov.ru

Минпромторг России опроверг информацию о критической зависимости отечественной металлургической отрасли от западных комплектующих.

Ведомство отреагировало на распространяемые в СМИ соответствующие сообщения. Представитель министерства отметил, что после отказа западных компаний от выполнения обязательств по обслуживанию оборудования была проведена оперативная ротация комплектующих на аналоги.

«Разумеется, любая полная замена оборудования в любой отрасли потребует времени — однако в России уже есть множество отечественных производителей оборудования для металлургической отрасли. Более того, их продукция востребована и на зарубежных рынках», — говорится в сообщении.

Таким образом, российские компоненты уже поставляют на Кубу, в Иран и Индию. При этом разработки металлургического оборудования не прекращаются. У российских производителей нет дефицита опыта в этой области, резюмировали в Минпромторге.

импортозамещение металлургия минпромторг Россия
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