Минобрнауки России засекретило данные поступающих в вузы детей участников спецоперации

Данные детей участников специальной военной операции на Украине, поступающих в российские вузы, оказались засекречены. Как сообщает издание «Коммерсант», это связано с требованием Министерства науки и высшего образования России.
Журналисты издания отмечают, что абитуриентов можно идентифицировать по ФИО или номеру СНИЛСа, так как эти данные находятся в открытом доступе. Исключение составляют лишь дети участников спецоперации, поступающие по особой квоте. Им присваивается уникальный код.
Согласно действующим правилам, дети участников специальной военной операции имеют право на определенные льготы. Российские вузы выделили для данной категории абитуриентов квоту — 10% от общего числа бюджетных мест.