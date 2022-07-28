Минобрнауки России засекретило данные поступающих в вузы детей участников спецоперации

Журналисты издания отмечают, что абитуриентов можно идентифицировать по ФИО или номеру СНИЛСа, так как эти данные находятся в открытом доступе. Исключение составляют лишь дети участников спецоперации, поступающие по особой квоте. Им присваивается уникальный код.