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Минобразования Украины решило оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова

Минобразования Украины решило оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова
wikipedia.org / Gerarus / CC BY-SA 4.0

Украинские школьники продолжат изучать творчество писателей Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Владимира Короленко, Ильи Ильфы и Евгения Петрова в рамках зарубежной литературы. Соответствующее решение приняли в минобразования страны.

Произведения и жизнь ряда российских писателей в Киеве посчитали тесно связанными с Украиной. Именно это обстоятельство и «спасло» великих деятелей искусства от вычеркивания из школьной программы.

Примечательно, что совсем недавно Украина потребовала от России предоставить прах Гоголя для перезахоронения, назвав покойного украинским писателем.

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