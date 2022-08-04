Минобразования Украины решило оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова

Украинские школьники продолжат изучать творчество писателей Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Владимира Короленко, Ильи Ильфы и Евгения Петрова в рамках зарубежной литературы. Соответствующее решение приняли в минобразования страны.
Произведения и жизнь ряда российских писателей в Киеве посчитали тесно связанными с Украиной. Именно это обстоятельство и «спасло» великих деятелей искусства от вычеркивания из школьной программы.
Примечательно, что совсем недавно Украина потребовала от России предоставить прах Гоголя для перезахоронения, назвав покойного украинским писателем.