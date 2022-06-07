Минобразования Украины исключило роман-эпопею «Война и мир» из школьной программы

Отмечается, что изучение романа-эпопеи «Война и мир» на Украине проводится в рамках школьного курса зарубежной литературы. По словам Витренко, министерство приняло окончательное решение полностью исключить из программы не только «Войну и мир», но и другие произведения, воспевающие русскую армию.