Минобразования Украины исключило роман-эпопею «Война и мир» из школьной программы

Министерство образования Украины приняло решение исключить произведение Льва Толстого «Война и мир» из школьной программы. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Витренко, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что изучение романа-эпопеи «Война и мир» на Украине проводится в рамках школьного курса зарубежной литературы. По словам Витренко, министерство приняло окончательное решение полностью исключить из программы не только «Войну и мир», но и другие произведения, воспевающие русскую армию.
«Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, “Война и мир”, такого на Украине уже изучать не будут», — приводит слова Витренко РИА Новости.
Президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля. Она направлена на защиту населения ЛНР и ДНР. Глава государства назвал проведение спецоперации вынужденной мерой.