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    Минобороны заявило об уничтожении за сутки более 200 украинских националистов силами ВС РФ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны заявило об уничтожении за сутки более 200 украинских националистов силами ВС РФ

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    Федеральное агентство новостей

    Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России было ликвидировано за сутки свыше 200 националистов. Такой информацией поделились в Министерстве обороны РФ.

    Авиация ВКС России в течение дня ликвидировала два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также уничтожила пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов были ликвидированы более 200 украинских националистов и 23 единицы бронетехники противника.

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