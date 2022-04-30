Минобороны заявило об уничтожении за сутки более 200 украинских националистов силами ВС РФ

Авиация ВКС России в течение дня ликвидировала два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, а также уничтожила пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов были ликвидированы более 200 украинских националистов и 23 единицы бронетехники противника.