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Украинские националисты установили гаубицы и реактивные системы залпового огня на цементном и химическом заводах Харькова. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
На территории предприятия находятся цистерны с ядовитой жидкостью. В случае их выброса произойдет заражение воздуха и источников воды, что грозит массовым отравлением населения.
«В Харькове, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, на территории опытного цементного и коксохимического заводов подразделения ВСУ установили гаубицы Д-30 и РСЗО. На этих предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями», — уточнил Мизинцев.
Боевики осознанно пошли на этот шаг, считает генерал. Они знают, что жертвами станут обычные люди, однако все равно продолжают провокации, чтобы обвинить в жертвах ВС РФ.