Минобороны: ВСУ принудительно мобилизуют жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар и Дзержинск

Министерство обороны России сообщило, что ВСУ принудительно мобилизуют жителей городов Артемовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и изымают у них транспортные средства, сообщает ТАСС.Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Для восполнения потерь в 10-й горно-штурмовой, 58-й мотопехотной, 72-й и 66-й механизированными бригад ВСУ, проводится принудительная мобилизация жителей указанных населенных пунктов», — отметил Конашенков.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.