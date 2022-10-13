Минобороны: ВСУ попытались вклиниться в оборону ВС РФ на Купянском направлении

В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки на этом соответствующем направлении украинские боевики сосредоточили основные силы на взятии Кисловки. Для этого националисты направили туда три ротные тактические группы и иностранных наемников, подобравшихся к цели одновременно с разных сторон.