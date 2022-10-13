Минобороны: ВСУ попытались вклиниться в оборону ВС РФ на Купянском направлении

ВСУ вместе с иностранными наемниками попытались вклиниться в российскую оборону на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки на этом соответствующем направлении украинские боевики сосредоточили основные силы на взятии Кисловки. Для этого националисты направили туда три ротные тактические группы и иностранных наемников, подобравшихся к цели одновременно с разных сторон.
Однако российские подразделения при поддержке артиллерии смогли выбить с окраин села противника и восстановить позиции Вооруженных сил России на переднем крае.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.