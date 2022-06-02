Минобороны: ВСУ намерены нанести удар по России американскими ракетными системами

Украинские силовики хотят разместить ракетные системы большой дальности США в Сумской области, чтобы нанести удар по России. Такую информацию предоставил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Американские ракетные установки планируют разместить в городе Шостка. В ближайшее время, по словам Мизинцева, в населенный пункт придут поставки вооружения, передает RT.
«С помощью ракетных систем США боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», — добавил генерал.
Уточняется, что ВСУ намерены спровоцировать Россию на ответную реакцию, а затем обвинить войска в неизбирательных ударах по гражданским объектам. Такие данные были получены в результате перехвата радиопереговоров.