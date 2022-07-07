Минобороны: ВСУ готовят провокацию со взрывом детского сада в Славянске

В здании садика при этом насильно удерживают персонал учреждения. В момент взрыва людей планируют оставить внутри, добавил генерал.

«При этом здание заминировано и боевики националистических подразделений планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам», — цитирует его URA.RU .

В «неизбирательных ударах по гражданским объектам» Киев намерен обвинить ВС России. Об этом Мизинцев рассказал на регулярном брифинге.

Украинские боевики готовят провокацию, в ходе которой будет взорван детский сад в городе Славянск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.