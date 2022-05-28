Минобороны: ВСУ готовят провокацию с подрывом емкостей с химвеществами в Сумах

Украинские националисты готовят провокацию, в ходе которой они проведут подрыв емкостей с химическими веществами в Сумах. В «применении химоружия» они намерены обвинить ВС РФ, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Также известно, что украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию РФ, отметил генерал-полковник. Таким образом они попытаются спровоцировать Россию на ответный удар, передает телеканал «360».
«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ», — сообщил Мизинцев.
Журналисты иностранных информагентств уже находятся в Сумах, добавил генерал. Они будут вести «фото- и видеофиксацию».