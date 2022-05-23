Минобороны: ВСУ готовят провокации с подрывом мостов в Сумской области

«В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», — сообщил Мизинцев.