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Минобороны: ВСУ готовят провокации с подрывом мостов в Сумской области

Минобороны: ВСУ готовят провокации с подрывом мостов в Сумской области
Федеральное агентство новостей

Украинские боевики планируют подорвать мосты через реки Сейм и Любка в Сумской области. В разрушениях они намерены обвинить российских военных, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Подобные приказы демонстрируют пренебрежение киевских властей к собственному народу, отметил он. «Одурманенные русофобскими настроениями» страны при этом игнорируют собственные преступления.

«В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», — сообщил Мизинцев.

ВС РФ в ходе спецоперации гуманно относятся к мирному населению, добавил генерал. Удары не наносятся по объектам гражданской инфраструктуры.

ВСУ Минобороны подрыв мостов провокация сумская область
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