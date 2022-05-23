Минобороны: ВСУ готовят провокации с подрывом мостов в Сумской области

Украинские боевики планируют подорвать мосты через реки Сейм и Любка в Сумской области. В разрушениях они намерены обвинить российских военных, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Подобные приказы демонстрируют пренебрежение киевских властей к собственному народу, отметил он. «Одурманенные русофобскими настроениями» страны при этом игнорируют собственные преступления.
«В Путивле Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реки Сейм и Любка, которые они планируют взорвать и по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», — сообщил Мизинцев.
ВС РФ в ходе спецоперации гуманно относятся к мирному населению, добавил генерал. Удары не наносятся по объектам гражданской инфраструктуры.