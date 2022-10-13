Минобороны: ВС России сбили украинские МиГ-29 и Су-27

Российские войска за минувшие сутки уничтожили два украинских боевых самолета МиГ-29 и Су-27. Об этом сообщили в Минобороны России.
Вместе с этим российские силы сбили 12 беспилотников сил противника.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.