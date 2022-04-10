Минобороны: ВС России пресекли попытку эвакуации «Азова» на сухогрузе «Апачи»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Российские корабли подбили сухогруз «Апачи», на котором хотели эвакуироваться главари нацбата «Азов» (против бойцов формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, вечером 8 апреля «Апачи» направлялся в караване судов из Таганрогского залива в сторону Керченского пролива. Сам сухогруз был приписан к мальтийскому порту Валетта и курсировал под флагом Мальты.
«В 22 часа 38 минут московского времени в 30 км юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт “Мариуполь”», — сообщил Игорь Конашенков.
Российские силы открыли предупредительный артиллерийский огонь, однако «Апачи» не стал останавливаться. В это же время украинский сухогруз вел радиообмен, передавая сообщения: «Я “Маньяк”, иду к тебе». После этого по судну открыли огонь, и оно начало дрейфовать. По завершению стрельбы «азовцы» вышли на связь и заявили, что готовы выполнять все требования российских моряков.