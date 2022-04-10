Минобороны: ВС России пресекли попытку эвакуации «Азова» на сухогрузе «Апачи»

Российские силы открыли предупредительный артиллерийский огонь, однако «Апачи» не стал останавливаться. В это же время украинский сухогруз вел радиообмен, передавая сообщения: «Я “Маньяк”, иду к тебе». После этого по судну открыли огонь, и оно начало дрейфовать. По завершению стрельбы «азовцы» вышли на связь и заявили, что готовы выполнять все требования российских моряков.