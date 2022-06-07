Новости01

Минобороны: ВС РФ завершают зачистку от украинских военных населенного пункта Святогорск в ДНР

Минобороны: ВС РФ завершают зачистку от украинских военных населенного пункта Святогорск в ДНР
Федеральное агентство новостей

Российская армия завершает зачистку от украинских войск населенного пункта Святогорск и окружающих его территорий в Донецкой Народной Республике, заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, заградотряды ВСУ взорвали мост через Северский Донец для предотвращения отступления украинских войск из Святогорска. Остатки батальонов 95-й бригады и 81-й аэромобильной бригады украинской армии остались отрезаны от основных сил.

Брошенные военные оставили боевую технику с вооружением и рассеялись вдоль побережья. До 80 украинских солдат преодолели реку вплавь. Огонь со стороны ВС РФ по ним целенаправленно не открывался, отметили в Минобороны.

вс рф ВСУ ДНР минобороны рф святогорск
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.