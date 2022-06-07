Минобороны: ВС РФ завершают зачистку от украинских военных населенного пункта Святогорск в ДНР

Российская армия завершает зачистку от украинских войск населенного пункта Святогорск и окружающих его территорий в Донецкой Народной Республике, заявили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, заградотряды ВСУ взорвали мост через Северский Донец для предотвращения отступления украинских войск из Святогорска. Остатки батальонов 95-й бригады и 81-й аэромобильной бригады украинской армии остались отрезаны от основных сил.
Брошенные военные оставили боевую технику с вооружением и рассеялись вдоль побережья. До 80 украинских солдат преодолели реку вплавь. Огонь со стороны ВС РФ по ним целенаправленно не открывался, отметили в Минобороны.