Минобороны: ВС РФ за ночь ликвидировали 87 военных объектов ВСУ

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Вооруженные силы РФ уничтожили более 80 военных объектов Украины за ночь. Такой информацией поделились в Минобороны РФ.
Стало известно о ликвидации еще 87 военных объектов ВСУ, среди которых 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
Также в течение ночи Воздушно-космические силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидировали четыре военных объекта ВСУ. В том числе, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка в Харьковской области.
Ранее НАТО предоставила свои версии наступления ВС РФ в Донбассе, передает Argumenti.ru.
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