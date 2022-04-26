Минобороны: ВС РФ за ночь ликвидировали 87 военных объектов ВСУ

Также в течение ночи Воздушно-космические силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидировали четыре военных объекта ВСУ. В том числе, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка в Харьковской области.