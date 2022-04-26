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    Минобороны: ВС РФ за ночь ликвидировали 87 военных объектов ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны: ВС РФ за ночь ликвидировали 87 военных объектов ВСУ

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    globallookpress/Komsomolskaya Pravda

    Вооруженные силы РФ уничтожили более 80 военных объектов Украины за ночь. Такой информацией поделились в Минобороны РФ.

    Стало известно о ликвидации еще 87 военных объектов ВСУ, среди которых 79 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

    Также в течение ночи Воздушно-космические силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидировали четыре военных объекта ВСУ. В том числе, два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка в Харьковской области.

    Ранее НАТО предоставила свои версии наступления ВС РФ в Донбассе, передает Argumenti.ru.

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