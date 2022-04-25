Минобороны: ВС РФ высокоточным ударом ликвидировали шесть военных объектов ВСУ

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ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили за сутки шесть
военных объектов ВСУ и хранилища с нефтепродуктами в районе города Кременчуг.
Такой информацией поделились в Минобороны РФ.
Как стало известно, высокоточными ракетами воздушного
базирования ВС РФ ликвидировали еще шесть военных объектов ВСУ, в том числе три
опорных пункта и мест сосредоточения личного состава и военной техники, три
склада боеприпасов в районах Барвенково и Новой Дмитровки в Харьковской области.
Также были уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего
завода и хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники ВСУ в
районе города Кременчуг.
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