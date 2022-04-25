Минобороны: ВС РФ высокоточным ударом ликвидировали шесть военных объектов ВСУ

Как стало известно, высокоточными ракетами воздушного

базирования ВС РФ ликвидировали еще шесть военных объектов ВСУ, в том числе три

опорных пункта и мест сосредоточения личного состава и военной техники, три

склада боеприпасов в районах Барвенково и Новой Дмитровки в Харьковской области.