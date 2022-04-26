Минобороны: ВС РФ уничтожили «Точку-У» в районе Барвенково

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Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили пусковую установку тактических ракет «Точка-У» и выполнили более 1200 огневых задач. Такую информацию сообщили в Минобороны России.
Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки выполнили 1299 огневых задач, в результате чего удалось ликвидировать 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения личного состава и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад с боеприпасами ВСУ.
В районе населенного пункта Барвенково ВС РФ ликвидировали два украинских ЗРК С-300, пусковую установку тактических ракет «Точка-У» и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что остающиеся в «Азовстали» в Мариуполе украинские националисты не доверяют киевским властям и просят об эвакуации в Турцию, передает Argumenti.ru.