Минобороны: ВС РФ уничтожили «Точку-У» в районе Барвенково

Российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки выполнили 1299 огневых задач, в результате чего удалось ликвидировать 37 пунктов управления, 114 опорных пунктов украинских войск, 983 района сосредоточения личного состава и военной техники, 139 позиций украинской артиллерии и 21 склад с боеприпасами ВСУ.