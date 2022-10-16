Минобороны: ВС РФ уничтожили переправу через реку Оскол в Харьковской области

В Минобороны России сообщили, что в Харьковской области была уничтожена переправа через реку Оскол, наведенная ВСУ для выдвижения резервов и подвоза боеприпасов, передает телеканал «Звезда».
Ранее сообщалось, что ВС Российской Федерации сорвали переправу ротной тактической группы ВСУ через эту реку.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе.
ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.