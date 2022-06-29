Минобороны: ВС РФ уничтожили базу подготовки наемников в районе Николаева

Российские войска уничтожили очередную базу подготовки наемников в Николаеве и четыре пункта управления территориальной обороны, сообщило Минобороны РФ.
В среду, 29 июня, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар по четырем пунктам территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2».
«В рядах ВСУ наблюдаются случаи все более массового дезертирства, в частности, это происходит в 25-й бригаде ВСУ, которая находится в ДНР», — отметил Конашенков.
Ранее МО РФ сообщило, что в ДНР свыше 30 украинских военных оставили свои позиции и сдали оружие ВС РФ.