Новости0

Минобороны: ВС РФ уничтожили базу подготовки наемников в районе Николаева

Минобороны: ВС РФ уничтожили базу подготовки наемников в районе Николаева
Минобороны Украины

Российские войска уничтожили очередную базу подготовки наемников в Николаеве и четыре пункта управления территориальной обороны, сообщило Минобороны РФ. 

В среду, 29 июня, официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли удар по четырем пунктам территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2».

«В рядах ВСУ наблюдаются случаи все более массового дезертирства, в частности, это происходит в 25-й бригаде ВСУ, которая находится в ДНР», — отметил Конашенков.

Ранее МО РФ сообщило, что в ДНР свыше 30 украинских военных оставили свои позиции и сдали оружие ВС РФ. 

ВСУ спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.