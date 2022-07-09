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Минобороны: ВС РФ уничтожили ангар с американскими гаубицами М777 в Донбассе

Минобороны: ВС РФ уничтожили ангар с американскими гаубицами М777 в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по ангару, в котором находилось оружие западного производства, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно данным военного ведомства, в результате российского удара по ангару в районе населенного пункта Часов Яр были ликвидированы американские гаубицы М777. Кроме того, были убиты около 30 бойцов украинской армии, которые совершали обстрелы жилых кварталов Донецка.

В МО РФ подчеркнули, что удар по военному объекту ВСУ наносился с применением высокоточного оружия.

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