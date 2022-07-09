Минобороны: ВС РФ уничтожили ангар с американскими гаубицами М777 в Донбассе

Согласно данным военного ведомства, в результате российского удара по ангару в районе населенного пункта Часов Яр были ликвидированы американские гаубицы М777. Кроме того, были убиты около 30 бойцов украинской армии, которые совершали обстрелы жилых кварталов Донецка.