Минобороны: ВС РФ уничтожили ангар с американскими гаубицами М777 в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по ангару, в котором находилось оружие западного производства, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным военного ведомства, в результате российского удара по ангару в районе населенного пункта Часов Яр были ликвидированы американские гаубицы М777. Кроме того, были убиты около 30 бойцов украинской армии, которые совершали обстрелы жилых кварталов Донецка.
В МО РФ подчеркнули, что удар по военному объекту ВСУ наносился с применением высокоточного оружия.