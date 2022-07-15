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Минобороны: ВС РФ уничтожили 300 националистов «Правого сектора»* в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили 300 националистов «Правого сектора»* в Харьковской области
globallookpress.com/James Sprankle/dpa

Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удары по местам базирование националистов «Правого сектора»** (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Харькове и «Кракена» в Артемовске, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в следствии ракетных ударов ВС РФ были уничтожены 200 националистов из батальона «Кракен» и 50 иностранных наемников вместе с 19 единицами бронетехники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«”Правый сектор” — уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — отметил Конашенков.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

* запрещенная в РФ экстремистская организация

  • * – запрещенная в РФ экстремистская организация
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