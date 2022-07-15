Минобороны: ВС РФ уничтожили 300 националистов «Правого сектора»* в Харьковской области

Отмечается, что в следствии ракетных ударов ВС РФ были уничтожены 200 националистов из батальона «Кракен» и 50 иностранных наемников вместе с 19 единицами бронетехники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.