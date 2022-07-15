Минобороны: ВС РФ ликвидировали два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б»

Вооруженные силы России уничтожили два взвода украинских РСЗО, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе ДНР, сообщили на брифинге Минобороны.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.