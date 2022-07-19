Минобороны впервые показало уникальные кадры удара по ангару ВСУ, снятые камерой на ракете РФ

Минобороны России показало уникальные кадры работы высокоточной авиационной ракеты при прямом попадании однотипной ракеты в украинский военный объект. Подобные кадры были запечатлены и опубликованы впервые в официальном Telegram-канале МО РФ.
На видео, предоставленном Минобороны видно, как выпущенная авиационная высокоточная ракета РФ сняла удар своей «коллеги» по украинскому объекту военного назначения.
Запись с прикрепленной на головке ракеты камеры начинается с кадров объекта ВСУ, состоящего из трех ангаров арочной формы. Далее видно, как российский снаряд летит точно в центральный из них.
Далее видеозапись демонстрирует кадры, заснятые со второй ракеты, летящей следом. Там же видно, что военные ВС РФ смогли попасть четко в цель — боеприпас пробил крышу строения, вследствие чего разгорелся огонь.
На последних кадрах замечателен момент приближения еще одной ракеты к соседнему ангару.
В Минобороны отметили, что ВСК РФ ежедневно наносят удары высокоточными ракетами воздушного базирования по точкам дислокации ВСУ, в том числе по местам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и пунктам управления, комплексам ПВО, другим военным объектам.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.