Минобороны: ВКС РФ за день уничтожили 13 опорных пунктов ВСУ

Также подразделениям артиллеристов удалось ликвидировать два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения украинских националистов и тяжелой техники. В итоге уничтожено порядка 170 военных и 36 единиц бронетехники противника.