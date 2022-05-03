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    Минобороны: ВКС РФ за день уничтожили 13 опорных пунктов ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны: ВКС РФ за день уничтожили 13 опорных пунктов ВСУ

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    Федеральное агентство новостей

    Пилоты ВКС РФ в течение дня поразили 13 опорных пунктов концентрации живой силы противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    В ходе вечернего брифинга генерал-майор уточнил, что кроме личного состава была уничтожена военная техника украинских войск.

    «Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сообщил официальный представитель военного ведомства.

    Также подразделениям артиллеристов удалось ликвидировать два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения украинских националистов и тяжелой техники. В итоге уничтожено порядка 170 военных и 36 единиц бронетехники противника.

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