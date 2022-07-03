Минобороны Великобритании предупредило поставщиков об отказе от нефти из России

Контакты с поставщиками топлива могут быть разорваны, если в производстве проданных ими энергоносителей использована нефть из России. С таким предупреждением выступило минобороны Великобритании, пишет газета Telegraph.
Ведомство приобретает топливо у нескольких компаний. Теперь в случае нарушения условия оно будет вынуждено искать другие варианты.
«Если обнаружится, что поставляемые в минобороны нефтепродукты поступают от российских поставщиков, мы предпримем незамедлительные меры, чтобы переключиться на альтернативных поставщиков», — уточнил представитель минобороны.
Одной из компаний, сотрудничающих с министерством, является греческая Motor Oil Hellas. Она в ноябре 2017 года заключила договор с «Роснефтью» о поставках сырья на пять лет, но сейчас заверила, что продукция поступает не от российских поставщиков.