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Минобороны Великобритании предупредило поставщиков об отказе от нефти из России

Минобороны Великобритании предупредило поставщиков об отказе от нефти из России
flickr.com/PD

Контакты с поставщиками топлива могут быть разорваны, если в производстве проданных ими энергоносителей использована нефть из России. С таким предупреждением выступило минобороны Великобритании, пишет газета Telegraph.  

Ведомство приобретает топливо у нескольких компаний. Теперь в случае нарушения условия оно будет вынуждено искать другие варианты. 

«Если обнаружится, что поставляемые в минобороны нефтепродукты поступают от российских поставщиков, мы предпримем незамедлительные меры, чтобы переключиться на альтернативных поставщиков», — уточнил представитель минобороны.

Одной из компаний, сотрудничающих с министерством, является греческая Motor Oil Hellas. Она в ноябре 2017 года заключила договор с «Роснефтью» о поставках сырья на пять лет, но сейчас заверила, что продукция поступает не от российских поставщиков.  

великобритания нефть поставки нефти
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