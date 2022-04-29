Минобороны узнало о новой провокации ВСУ против российских военных

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Батарея из трех гаубиц Д-30 развернута украинскими силовиками вблизи водозабора в селе Пискуновка. Так боевики пытаются спровоцировать российских военных на ответный удар по объекту водоснабжения.
Уничтожение водозабора приведет к отключению воды на территории 27 населенных пунктов. Их общая численность населения составляет свыше 15 тысяч человек.
«Ее (провокации) задача — спровоцировать ответный огонь со стороны Вооруженных сил России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останется 27 населенных пунктов с общей численностью более 15 тысяч человек», — заявил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Действия националистов направлены на дальнейшие обвинения российской стороны в бесчинствах по отношению к мирному населению. Эту информацию планируется активно освещать в украинских и западных медиа.
Вместе с этим боевики продолжают использовать мирных граждан в качестве прикрытия. Для этого они оборудовали артиллерийские позиции в Свято-Успенской Святогорской лавре, передает телеканал «360».