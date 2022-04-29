Минобороны узнало о новой провокации ВСУ против российских военных

«Ее (провокации) задача — спровоцировать ответный огонь со стороны Вооруженных сил России по водозабору, при уничтожении которого без водоснабжения останется 27 населенных пунктов с общей численностью более 15 тысяч человек», — заявил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.