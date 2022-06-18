Минобороны Украины: ВС РФ выводят из строя каждую третью гаубицу М777 при первой артдуэли

Две из шести 155-мм гаубиц М777 американского производства приходится отправлять на ремонт после первой же артиллерийской дуэли, заявил заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов.
По его словам, артиллеристы ВС РФ выводят из строя каждую третью американскую гаубицу ВСУ. По мнению замглавы украинского минобороны, это свидетельствует об ужесточении контрбатарейной борьбы.
В основном орудия получают повреждения от осколков артиллерийских снарядов союзных сил РФ И ЛДНР. Эти повреждения не позволяют расчетам безопасно эксплуатировать М777, и их приходится отводить за линию фронта, пожаловался Шарапов.