Минобороны Украины сообщило о скором получении «очень качественной» военной помощи от США

В субботу, 28 мая, министр обороны сообщил, что в скором времени ВСУ получат партию американских самоходных артиллерийских установок. Министр обороны Украины сообщил также о поставке американских САУ М109, но не назвал, какую именно модификацию Киеву предоставит Пентагон. Он отметил, что это очень качественная военная помощь. Содействовали их отправке на Украину несколько государств, которым министр выразил признательность.