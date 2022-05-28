Минобороны Украины сообщило о скором получении «очень качественной» военной помощи от США

ВСУ уже используют три вида иностранной артиллерии: гаубицы М777 и FH70, а также САУ CAESAR, сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников.
В субботу, 28 мая, министр обороны сообщил, что в скором времени ВСУ получат партию американских самоходных артиллерийских установок. Министр обороны Украины сообщил также о поставке американских САУ М109, но не назвал, какую именно модификацию Киеву предоставит Пентагон. Он отметил, что это очень качественная военная помощь. Содействовали их отправке на Украину несколько государств, которым министр выразил признательность.
Вместе с САУ украинской армии передадут противокорабельные ракеты Harpoon. В Киеве ожидают, что потенциал береговой охраны возрастет.
«Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды», — отметил Резников.
Ранее сообщалось, что Бельгия, Италия и Нидерланды намерены передать ВСУ 155-миллиметровые самоходные гаубицы М109 или PzH 2000.