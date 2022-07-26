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Минобороны Украины планирует дооборудовать аэродромы под американские истребители F-16

Минобороны Украины планирует дооборудовать аэродромы под американские истребители F-16
Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix/Global Look Press

Министерство обороны Украины рассчитывает дооборудовать военные аэродромы на территории страны, чтобы они могли принимать истребители F-16, сообщил глава ведомства Алексей Резников.

По его словам, на текущий момент ВВС Украины не могут эксплуатировать американские самолеты из-за технических ограничений.

«Все мечтают о F-16, но будет небольшая проблема с аэродромами», — посетовал чиновник.

Он отметил, что сотрудники министерства уже проконсультировались с инженерами, которые предложили провести модернизацию инфраструктуры украинских ВВС.

резников США Украина
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RusNewsToday24
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