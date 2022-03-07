Минобороны Украины обещало ВС России сюрприз, получив новые поставки оружия из ЕС и США

Минобороны Украины обещало ВС России сюрприз, получив новые поставки оружия из ЕС и США Украина
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в вопросе поставок стране оружия есть существенный прогресс. Приняв дополнительные виды вооружения от стран Евросоюза и США, он пообещал России «сюрприз».

Глава оборонного ведомства также заявил, что Киев предпринимает все возможное для открытия гуманитарных коридоров в Мариуполе.

Напомним, ранее о создании гуманитарных коридоров на Украине объявило Министерство обороны Российской Федерации. Отмечалось, что решение принято после личной просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона к президенту России.

“Россия довела информацию о гуманитарных коридорах на Украине до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций. ВС РФ будут контролировать с БПЛА эвакуацию по гуманитарным коридорам, попытки украинской стороны сорвать выход граждан бессмысленны, сообщили в Минобороны”, – сказано в сообщении.

 
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