Минобороны: украинские войска развернули артбатарею для обстрелов Харькова

Вооруженные силы Украины развернули артиллерийскую батарею в Харькове, переодически обстреливая из нее жилые массивы города. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
По словам представителя Минобороны, украинская сторона планирует организваоть очередную провокацию. Для этого киевские власти намерены использовать украинскую и зарубежную прессу, подготовить фейковые фото- и видеоматериалы для последующего распространения в СМИ на Западе, передает телеканал «360».
«Организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций», — сообщил генерал-полковник
Украинские военнослужащие также разместили склады боеприпасов в детских садах и школах Лисичанска. В жилых домах ВСУ продолжают оборудовать боевые позиции и снайперские гнезда.