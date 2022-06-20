Минобороны: украинские войска развернули артбатарею для обстрелов Харькова

«Организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций», — сообщил генерал-полковник